Perez maakt zich geen zorgen over toekomst

Er bestaat nog altijd veel onduidelijkheid over de toekomst van Sergio Perez bij Red Bull. De Mexicaanse coureur beschikt over een langlopend contract, maar zijn prestaties vallen tegen. Perez maakt zich geen zorgen, en hij stelt dat in 2025 voor honderd procent op de grid staat.

Perez tekende eerder dit jaar een nieuwe verbintenis bij Red Bull, maar dat geeft hem geen garantie voor de toekomst. Hij moet presteren, want anders kan hij aan de kant worden geschoven. Zijn achterstand op Max Verstappen is nog altijd groot, en hij moet beter gaan presteren. Teamadviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner deelden deze week weer waarschuwingen uit, maar Perez lijkt zich niet zo druk te maken.

Bij Red Bulls zusterteam VCARB worden de coureurs ook gevraagd naar hun toekomst. Yuki Tsunoda en Liam Lawson worden namelijk in verband gebracht met het zitje van Perez voor 2025. Tsunoda vindt dat hij in aanmerking hoort te komen voor promotie, terwijl zijn kersverse teamgenoot Lawson nog niet te veel wil nadenken over de nabije toekomst. Feit is wel dat Helmut Marko al toegaf dat hij volgend jaar het liefst een Red Bull-talent naast Verstappen ziet.

2025

Perez wil er in Austin niet over nadenken. De Mexicaan doet niet mee aan de speculaties en hij reageert dan ook duidelijk als F1 TV hem vraagt naar de geruchten van de afgelopen weken: "Soms zien mensen de geruchten en dan pikken veel mensen het op, vooral in Mexico. En met de Mexicaanse Grand Prix voor de deur wil ik niet dat mijn fans worden misleid door valse informatie. Ik wil duidelijk maken dat ik voor honderd procent hier ben volgend jaar. Ik heb een contract en dat wil ik volbrengen, dit gaat niet eens in mijn hoofd om. Ik ben nu alleen maar bezig met het oplossen van de huidige problemen met de auto."