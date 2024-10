Coureurs komen snel met reactie op scheldzaak Verstappen

De storm omtrent de taakstraf van Max Verstappen is nog lang niet gaan liggen. Ook in Austin gaat het weer veelvuldig over het vloeken van de coureurs. Volgens George Russell staat er een gesprek met de FIA op de planning en komen de coureurs in Mexico met een statement naar buiten.

Verstappen kreeg vorige maand in Singapore een taakstraf, omdat hij tijdens de persconferentie het woord 'fucked' had gebruikt. Deze zware straf zorgde voor een stroom aan kritiek en veel steun voor Verstappen. De Nederlander besloot in protest te gaan, en gaf tijdens de rest van het weekend geen uitgebreide antwoorden meer tijdens persmomenten van de FIA. Hij is van plan om hier mee door te gaan in Austin.

Verstappen ontving veel steun van zijn collega's. Vrijwel alle coureurs zijn het erover eens dat de straf veel te zwaar was, en dat het nergens op sloeg. De FIA heeft er nog niet op gereageerd, maar bij de autosportfederatie weten ze ook dat de coureurs zwaar ontevreden zijn. De GPDA wil het gesprek aangaan, en dat lijkt snel te gaan gebeuren. Wat er dan gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

Statement

Mercedes-coureur George Russell is één van de kopstukken van rijdersvakbond GPDA. De Brit laat in Austin weten dat er snel meer duidelijkheid komt, hij wordt geciteerd door persbureau Reuters: "Het is een beetje onbenullig dat het zover moet komen. We moeten nog in gesprek gaan met de FIA, en we hopen dat volgende week in Mexico te kunnen doen. Als collectief denken we er hetzelfde over. Volgende week sturen we waarschijnlijk iets naar jullie zodat je kan lezen wat de coureurs er als collectief van vinden."

Uitzendingen

Russell doet niet geheimzinnig over de mening van de coureurs over deze zaak. De Britse Mercedes-man laat doorschemeren dat de coureurs in deze zaak niets verkeerd doen: "Ik denk dat we over het algemeen niet willen dat we de emoties die we in het heetst van de strijd tonen, moeten weghalen. Het ligt misschien aan de mensen die het uitzenden om te kiezen of ze het laten horen of niet."