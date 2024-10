Tsunoda aast op Red Bul-zitje: "Op basis van dit jaar verdien ik het"

Yuki Tsunoda lijkt een grote kanshebber te zijn op het Red Bull-zitje naast Max Verstappen in 2025. De Japanner is ook van mening dat hij het stoeltje naast de drievoudig wereldkampioen verdient op basis van zijn prestaties dit jaar.

Visa Cash App RB-rijder Yuki Tsunoda kent een uitstekend jaar in de Formule 1. De Japanner scoorde tot dusver 22 punten in 2024, waarmee hij VCARB bijna hoogstpersoonlijk naar de zesde plaats in het constructeurskampioenschap heeft gebracht. Ondanks zijn uitstekende prestaties heeft hij nog altijd geen kans gekregen bij Red Bull Racing, al betekent dat niet dat de 24-jarige rijder helemaal geen kans heeft op een zitje bij de Oostenrijkse renstal. Zijn kansen lijken zelfs steeds groter te worden, zo bevestigde Helmut Marko afgelopen week al. Het zal namelijk een 'shootout' gaan worden tussen Sergio Perez, Yuki Tsunoda en de nieuwe teamgenoot van de Japanner, Liam Lawson.

Als de coureur uit Sagamihara tijdens de mediadag in Austin gevraagd wordt of hij zelf ook het gevoel heeft dat de deur naar Red Bull voor hem open staat, antwoordt hij: ""Ik weet het niet. Ik neem aan van wel, maar het hangt zeker af van mijn prestaties", zo vertelde de VCARB-rijder tegenover F1.com. "Zoals we in ons team zagen, is het altijd prestatiegerelateerd, en als ik goed presteer, dan zien die jongens [van Red Bull, red.] dat hopelijk ook. Je weet het nooit, ik heb toch geen controle over die dingen."

Hij heeft echter wel controle over de doelen die Red Bull voor hem heeft opgesteld. "Het is vrij duidelijk welke dingen ik moet verbeteren, maar zelfs als ik die doelen behaal, weet ik niet of ze zullen besluiten om mij in [de Red Bull-auto, red.] te zetten", zei de Japanner, die wel van mening is dat hij het zitje naast Verstappen verdient. "Ik weet niet of ik het verdien op basis van de afgelopen jaren, maar op basis van dit jaar verdien ik het wel."

Tsunoda plaatst kanttekening bij shootout

Door velen wordt de strijd om het Red Bull-zitje naast Verstappen gezien als een ‘shootout’, maar dat ziet Tsunoda anders. "Van buitenaf lijkt dat misschien zo, maar voor mij was het al vanaf de eerste race een soort shootout tussen mij en Daniel", verklaart de 24-jarige wanneer hij door de internationale media gevraagd wordt naar het zitje naast de Nederlander. "Het ging telkens over wie als beste voor de dag kwam bijvoorbeeld. Dat heeft ook consequenties voor eventuele contracten voor komend jaar, dus voor mij geldt dat al het hele jaar."