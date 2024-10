Piastri waardeert steun van Verstappen: "Maar zie het anders"

Max Verstappen is van mening dat McLaren-coureur Oscar Piastri absoluut geen tweede coureur is en 'zou het zelf nooit accepteren'. De Australiër heeft nu op de woorden van de Nederlander gereageerd. Hij waardeert de steun van de kampioenschapsleider, maar houdt er naar eigen zeggen een andere mening op na.

De teamorders bij het team van McLaren zijn al geruime tijd onderwerp van gesprek in de Formule 1-paddock. In eerste instantie weigerde de renstal uit Woking een eerste coureur aan te rijden, maar hier kwam verandering in na de Grand Prix van Italië. McLaren verloor op Monza na felle strijd tussen Lando Norris en Oscar Piastri de overwinning aan Ferrari-rijder Charles Leclerc, waardoor Andrea Stella en Zak Brown toch overstag besloten te gaan. Norris, die qua punten dichter bij kampioenschapsleider Verstappen stond, werd als kopman aangewezen voor de resterende races van 2024, terwijl Oscar Piastri een ondersteunende rol zou gaan vervullen. Dit betekent dat de man uit Melbourne op belangrijke momenten aan de kant zal moeten voor zijn teamgenoot. McLaren hoopt dat Norris op deze manier zijn achterstand van 52 punten op Verstappen goed kan maken.

Verstappen, die al het hele seizoen tegen de McLaren-rijders strijd, is erg onder de indruk van het Britse team en haar sterke rijdersduo. Hij is echter wel van mening dat hij Piastri te goed en te snel vindt om een tweede rijder te zijn. "Dat is hij zeker niet en dat zou ik als ik hem was ook nooit accepteren", stelde de Red Bull-rijder tegenover Motorsport.com. Hij begrijpt wel dat dit voor Piastri lastiger is: "Voor mij is het natuurlijk makkelijk praten, omdat ik al meer dan tien jaar in de Formule 1 zit. Oscar is bezig aan zijn tweede seizoen en dan is het altijd wat lastiger om met de vuist op tafel te slaan."

"Zie het niet als eerste of tweede coureur"

Tijdens de mediadag in Austin wordt Piastri geconfronteerd met de woorden van de drievoudig wereldkampioen. Hij waardeert de steun van Verstappen, maar kijkt naar eigen zeggen 'anders' naar de hele situatie omtrent de teamorders. "Max zegt wat hij denkt. Dat weten we allemaal", vertelt de tweevoudig Grand Prix-winnaar tegenover de internationale media. "Vanuit mijn positie zie ik het niet als eerste of tweede coureur. Als ik goede prestaties neerzet en het verdien, met Bakoe als perfect voorbeeld, geef ik niet alles op om puur en alleen voor Lando aan de kant te gaan. Ik probeer het team zo goed mogelijk te helpen. Het is geen simpele nummer één en nummer twee. We hebben dezelfde auto en kansen. In Singapore deed Lando het beter en won hij de race. Ik waardeer de steun van Max, maar zie het anders."

"Past niet bij ons team"

Hij stelt ook dat het bewust aan de kant gaan voor elkaar niet bij het team van McLaren past. "Het past niet in de moraal van ons team om opzettelijk iets te doen om punten in te kunnen lopen op andere coureurs. Dat is niet hoe we als team willen racen en zeker niet hoe ik ga racen", besluit de Australiër.