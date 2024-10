Verstappen steunt Piastri: "Zou ik nooit accepteren"

Max Verstappen moet dit seizoen vooral de strijd aangaan met de wagens van McLaren. Lando Norris is Verstappens grote titelrivaal, maar Oscar Piastri is ook zeer snel. Volgens Verstappen is Piastri zeker geen tweede coureur en zou hij dat ook niet accepteren.

Het team van McLaren weigerde geruime tijd een eerste coureur aan te wijzen. Norris en Piastri kregen dezelfde kansen, maar al snel werd duidelijk dat Norris de grootste kans maakt op de wereldtitel. Voorafgaand het raceweekend in Bakoe werd Norris aangewezen als de kopman, maar in de Azerbeidzjaanse straten ging de zege wel naar Piastri. Toch is Norris de coureur die in staat wordt geacht om Verstappen te verslaan.

Niet accepteren

Verstappen zelf kijkt naar de situatie bij het team van McLaren. Hij is onder de indruk van de Britse renstal, maar hij laat aan Motorsport.com weten dat hij Piastri geen tweede coureur vindt: "Nee, absoluut niet. Dat is hij zeker niet en dat zou ik als ik hem was ook nooit accepteren." Verstappen begrijpt wel dat dit voor Piastri lastiger is: "Voor mij is het natuurlijk makkelijk praten, omdat ik al meer dan tien jaar in de Formule 1 zit. Oscar is bezig aan zijn tweede seizoen en dan is het altijd wat lastiger om met de vuist op tafel te slaan."

Papaja rules

Verstappen is heel erg te spreken over de prestaties van Piastri. De regerend wereldkampioen is zelfs lovend over de coureur van de concurrentie: "Hij is gewoon een heel goede coureur die het zeker niet verdient om maar overwinningen of posities op te geven omdat het moet." Verstappen wordt gewezen op de 'papaja rules' van McLaren, maar daar kan hij wel om lachen: "Tuurlijk, maar als er niets in je contract staat, dan hoef je je daar ook niet per se aan te houden. Maar dat is niet mijn ding. Ik wil alleen maar zeggen dat Oscar een goede coureur is die het niet verdient om op de tweede plek te worden gezet."