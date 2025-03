Autosportfederatie FIA heeft dit jaar streng ingegrepen op het gebied van de doorbuigende vleugels. Sinds het begin van het seizoen worden de achtervleugels streng gecontroleerd. Na de seizoensopener in Australië werden de maatregelen aangescherpt, en volgens Nikolas Tombazis is dat een logische stap.

De flexiwings speelden vorig jaar een hoofdrol in de Formule 1. Meerdere teams klaagden, maar de FIA weigerde in te grijpen. Daar kwam voor dit jaar verandering in, en sinds het begin van het seizoen worden de achtervleugels strenger gecontroleerd. Na afloop van de Australische Grand Prix werden de regels verder aangescherpt. De marges werden aangescherpt, en de gleuf die kan ontstaan in de achtervleugel mag sinds afgelopen weekend niet groter zijn dan 0,5 millimeter.

Klachten

Het was een ingrijpende beslissing. Volgens FIA Single Seater Director Nikolas Tombazis is het echter een heel normale keuze. In gesprek met de internationale media legde hij het uit: "Vorig jaar werd er hier al veel over gesproken, en klaagden veel teams over elkaar. Dus daarom besloten we aan het einde van het seizoen maatregelen te nemen voor dit jaar. We dachten dat wat we hadden besloten over de mini-DRS genoeg was, maar daar waren we niet helemaal zeker van."

Direct actie ondernemen

Tombazis verklaart waarom de regels daarna zijn aangescherpt: "We hebben daarom camera's op de auto's geplaatst om de situatie onder controle te houden. Tijdens de wintertest in Bahrein werd duidelijk dat dit niet genoeg was. In plaats van het door te laten lopen met klachten, foto's en kritische uitspraken, leek het ons beter om direct actie te ondernemen. Daarnaast hadden we ook het idee dat aanpassingen relatief makkelijk uit te voeren waren. We vroegen ons wel af of we het in China of Japan moesten doen. China heeft een lang recht stuk, en we dachten al dat iedereen het nergens anders over zou hebben als we er niets aan zouden doen."