Ben Sulayem klaar met vloekende coureurs: "We zijn geen rappers"

FIA-president Mohammed Ben Sulayem is helemaal klaar met het gevloek van de coureurs over de boordradio. De FIA wil dan ook dat er minder boordradio's met scheldwoorden worden uitgezonden op televisie. Ben Sulayem stelt dat de coureurs geen rappers zijn.

Tijdens de sessies worden regelmatig radioberichten van de coureurs uitgezonden. Als er door een coureur of engineer wordt gevloekt, censureert de FOM dit woord met een piepje. Bij autosportfederatie FIA zijn ze geen fan van het gevloek, Motorsport.com meldt dan ook dat de FIA aan de FOM heeft gevraagd om het gevloek tijdens de uitzendingen op de televisie te minimaliseren.

Rappers

Vooral FIA-president Mohammed Ben Sulayem is helemaal klaar met het gevloek van de coureurs. Ben Sulayem probeert het uit te leggen in een interview met Motorsport.com: "Er zit een verschil tussen onze sport, autosport, en rapmuziek. Wij zijn geen rappers. Hoe vaak per minuut gebruiken zij het F-woord? Zo vaak gebeurt het niet bij ons. Maar dat zijn zij en wij zijn wij." Voormalig rallycoureur begrijpt de emoties van de coureurs wel: "Ik ben zelf coureur geweest. In het heetst van de strijd kunnen de gemoederen hoog oplopen, als je bijvoorbeeld een duw van een andere coureur krijgt. Toen mij dat vroeger in het zand overkwam, was ik ook boos. Maar dat neemt niet weg dat we op ons gedrag moeten letten. We moeten onze verantwoordelijkheid blijven dragen."

Kinderen

Ben Sulayem stelt dat er een breed publiek naar de Formule 1 kijkt. Hij wijst naar zijn woorden over het dragen van verantwoordelijkheden: "Vooral in de hedendaagse wereld, waarin alles live wordt uitgezonden en opgenomen. We zullen het een keer moeten bestuderen, maar doen we er momenteel alles aan om te minimaliseren wat er in het openbaar aan scheldwoorden wordt uitgesproken? Want stel dat je thuis op de bank met je kinderen naar de race zit te kijken en één van de coureurs begint te vuilbekken, hoe zullen je kinderen dan reageren? Wat leert je sport hen dan?"