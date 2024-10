Ferrari opent de aanval: "Alles ligt nog op tafel"

Het team van Ferrari gaat de laatste fase van het seizoen met een goed gevoel in. Ze maken nog kans op de constructeurstitel, en ze willen zo goed mogelijk voor de dag komen in Austin. Teambaas Frédéric Vasseur benadrukt dat alles nu nog mogelijk is voor Ferrari.

De wereld kijkt momenteel vooral naar de strijd tussen Red Bull en McLaren, maar Ferrari doet zeker ook nog mee in het duel. Ze kwamen in de afgelopen raceweekenden aardig voor de dag en na de zomerstop wist Charles Leclerc te winnen in Monza. Ze staan momenteel derde in het constructeurskampioenschap met slechts 34 WK-punten achterstand op nummer twee Red Bull. Hun achterstand op koploper McLaren is ook niet heel groot met 75 WK-punten.

Drukke periode

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur reist dan ook met een hoopvol gevoel af naar Austin voor de Amerikaanse Grand Prix van dit weekend. In de preview van Ferrari laat hij zijn licht schijnen over dit weekend: "De race in Austin markeert het beginpunt van een heel druk einde van het seizoen, met zes races in acht weken, opgedeeld over twee triple headers. Sinds Singapore hebben we vol doorgewerkt en de snelle bochten op deze baan vormen een bruikbare test voor de updates die we in de voorgaande races hebben geïntroduceerd."

Sprintweekend

Vasseur weet dat dit weekend ook zeer zwaar gaat worden. De Franse Ferrari-teambaas wijst naar de sprintrace, en hij blijft zeer strijdbaar: "Zoals altijd met een sprintweekend is het werk dat op de fabriek is verricht nog belangrijker, want we hebben maar één training voordat het echt gaat beginnen. Charles, Carlos en het hele team zijn goed voorbereid om alles uit ons pakket te halen. We moeten op ons best presteren, aangezien de leidende teams aan elkaar gewaagd zijn en alles nog op tafel ligt in het wereldkampioenschap."