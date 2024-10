Piastri wil uitstekende reeks voortzetten in Austin

McLaren-coureur Oscar Piastri is aan een uitstekende reeks bezig. De 23-jarige rijder uit Melbourne eindigde de laatste acht races constant in de top vier, en hoopt zijn momentum te kunnen behouden in Austin.

Oscar Piastri en het Circuit of the Americas is vooralsnog geen gelukkig combinatie gebleken. De McLaren-rijder reed er vorig jaar voor het eerst, maar kende er geen fijne eerste ervaring. Piastri kwam in de sprintrace niet verder dan P10 en zag de Grand Prix op zondag vroegtijdig tot een einde komen na een touché met Esteban Ocon in de eerste ronde. Dit weekend aast hij daarom op revanche op het circuit in Texas, waar hij ook de aanval wil gaan inzetten op Charles Leclerc. De Monegask staat met 245 punten momenteel derde in het rijderskampioenschap, maar de Australiër zit hem door een constante reeks flink op de hielen. Piastri eindigde de laatste acht races constant in de top vier, waarvan zes op het podium. Bovendien behaalde hij op de Hungaroring en in Bakoe zijn eerste twee overwinningen in de koningsklasse van de autosport, waardoor hij Leclerc nu tot op acht punten is genaderd.

Momentum

Hij kijkt daarom erg uit naar de race in Austin en hoopt zijn momentum te kunnen behouden. "Het is geweldig om na een korte pauze weer te racen", vertelt de tweevoudig Grand Prix-winnaar in het persbericht van McLaren. "Het was goed om een ​​paar weken de tijd te hebben om op te laden, maar ook om met mijn engineers te werken aan de voorbereiding op de volgende paar races. We hebben nu een ongelooflijk momentum opgebouwd, dus het gaat erom dat we consistent goede resultaten blijven boeken van onze kant."

"Het is een hele toffe plek"

Piastri geeft aan fan te zijn van de stad en het circuit in Texas. "Ik kijk ernaar uit om weer naar Austin te gaan. Het is een hele toffe plek om naartoe te gaan met geweldige fans en heerlijk eten. Het sprintweekend biedt een aantal goede mogelijkheden en we dragen ook een Chrome-livery die er geweldig uitziet. Laten we nog een sterk resultaat voor het team behalen."