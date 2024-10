Verstappen opgewekt: "Tijd gehad om de focus te pakken"

Max Verstappen gaat aankomend weekend in Austin op jacht naar succes. Na een aantal raceloze weekenden gaat het Formule 1-circus weer verder. Verstappen gaat zijn voorsprong in het wereldkampioenschap verdedigen, en hij heeft er veel zin in om weer aan de gang te gaan.

Het raceweekend in Austin wordt zwaar voor de teams. Op het Circuit of the Americas wordt weer een sprintrace verreden en het is het begin van een triple header. Verstappens werkgever Red Bull Racing introduceert in Austin een groot updatepakket, en daarmee hopen ze weer te kunnen strijden met McLaren. De Britse renstal is momenteel sneller dan Red Bull, en Lando Norris jaagt op Verstappen.

Focus

Verstappen heeft er vooral veel zin in om weer aan de slag te gaan. De Nederlander heeft genoten van zijn vrije dagen, maar in zijn preview laat hij weten veel zin te hebben in Austin: "We hebben een paar weken niet geracet, waardoor we de tijd hebben gehad weer de focus te pakken en hard te werken aan onze prestaties voor de Amerikaanse Grand Prix. We hebben wat veranderingen aan de auto gemaakt zodat die hopelijk beter bij dit circuit past, dus we gaan het zien of dit ons competitiever maakt als we de baan op gaan."

Hectisch weekend

Verstappen verwacht in ieder geval een druk weekend. Tijdens de sessies zal hij tevens weer zijn speciale helm voor de Amerikaanse races dragen: "Deze week wordt het weer een hectisch sprintweekend, meet een volgepland weekend. Austin is een hele gave stad en de sfeer op het circuit is uniek. Ik zal deze race weer mijn Amerikaanse helm dragen, die een eerbetoon is aan de gepassioneerde fans hier met op de achterkant de skylines van de drie Amerikaanse steden waar we racen. We hebben hier veel goede herinneringen, dus we kijken ernaar uit om in Austin te racen."