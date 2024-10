Sainz vol verbazing na Hamilton-uitspraken Binotto

Het team van Ferrari kan vanaf volgend jaar beschikken over de diensten van Lewis Hamilton. De Brit komt dan over van Mercedes. Mattia Binotto stelde afgelopen weekend dat hij Hamilton niet zou hebben aangetrokken. Carlos Sainz reageert vol verbazing op die uitspraak.

Sainz moet na dit seizoen plaatsmaken voor Hamilton bij Ferrari. De Spaanse coureur maakt de overstap naar Williams, en daar gaat hij op jacht naar nieuwe successen. Bij Ferrari werkte Sainz jarenlang samen met Binotto. Laatstgenoemde was tot en met eind 2022 de teambaas van Ferrari, maar hij heeft nu de leiding over het Formule 1-project van Audi. Binotto zorgde voor verbazing door in een interview te stellen dat hij Hamilton niet naar Ferrari zou hebben gehaald.

Deze uitspraken hebben inmiddels ook Sainz bereikt. De Spanjaard begrijpt helemaal niets van de woorden van zijn voormalige teambaas. Als hij door Marca wordt geconfronteerd met deze uitspraken, probeert hij diplomatiek te reageren: "Binotto heeft gezegd dat hij Hamilton niet zou contracteren? Ik raak hier liever niet bij betrokken. Ik houd mijn mening daarover voor mezelf en ik zal je ooit tijdens een diner wel vertellen hoe ik over deze zaak denk." Sainz stelt wel dat hij veel verwacht van het Ferrari-rijdersduo voor 2025: "Lewis en Charles Leclerc zijn geweldige coureurs, en ik ben er zeker van dat het goede tijden zullen worden."