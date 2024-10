Binotto had Hamilton niet naar Ferrari gehaald

Het team van Ferrari maakte begin dit jaar bekend dat ze Lewis Hamilton hebben vastgelegd voor 2025. Het is een grote transfer, en het verhaal is dan ook het hele jaar onderwerp van gesprek. Mattia Binotto stelt dat hij Hamilton niet naar Ferrari had gehaald.

Hamilton wordt bij Ferrari herenigd met Frédéric Vasseur. De Fransman is nu de teambaas van Ferrari, maar werkte in het verleden in de juniorklassen samen met Hamilton. Vasseur heeft sinds begin vorig jaar de touwtjes in handen bij het team van Ferrari. Hij is de opvolger van de weggestuurde Mattia Binotto. Binotto verliet de Formule 1, maar sinds de zomer is hij terug. Hij heeft nu de leiding over het project van Audi en hij is hard bezig om alles voor elkaar te krijgen voor 2026.

Binotto volgt de ontwikkelingen bij zijn voormalig werkgever Ferrari nog op de voet. In een interview met Corriere della Sera krijgt hij de vraag of hij Hamilton ook naar Ferrari zou hebben gehaald: "Nee. Maar hij heeft een hele goede keuze gemaakt om naar Ferrari te gaan, ik kan me erin vinden." Gevraagd waarom hij dit niet zou hebben gedaan, is Binotto duidelijk: "Omdat Ferrari inzette op andere coureurs. En als Charles Leclerc het grote talent is, dan vind ik dat hij naar het grote doel moet worden geleid."