Steiner heeft hoge verwachtingen van Bearman

Het team van Haas laat volgend jaar Oliver Bearman zijn eerste volledige seizoen rijden in de Formule 1. De verwachtingen zijn hoog, want de jonge Brit liet zich dit jaar al zien. Günther Steiner is benieuwd naar Bearman, en hij denkt dat de Brit kan gaan doorbreken.

Steiner was tot eind vorig jaar de teambaas van Haas. De Italiaan was na de problemen omtrent Nikita Mazepin en Mick Schumacher klaar met rookies. Nu Steiner weg is, durft Haas het weer aan met een rookie. Bearman is volgend jaar geen debutant, want hij viel dit jaar al twee keer in. In Saoedi-Arabië viel hij in bij Ferrari en wist hij direct punten te scoren, en in Bakoe was hij ook sterk als invaller bij Haas.

Steiner heeft dan ook hoge verwachtingen van hem. Hij ziet dat het talent bij Bearman zeker aanwezig is, en daar is hij duidelijk over als hij hiernaar wordt gevraagd in gesprek met The Mirror: "Ik denk dat hij een goede coureur is en ik denk dat hij ook een goede omgeving heeft. Hij heeft zijn vader, hij heeft een professionele trainer of manager, en ze letten op een goede manier op hem. Ze hebben gewacht tot de juiste kans zich voor deed. Ik denk dat hij best snel is. Hij liet zien dat hij snel is en dat hij kan vechten. Ik denk dat hij het kan redden."