Binotto ziet zware taak voor Audi: "Verschil is enorm"

Mattia Binotto heeft de taak gekregen om het Formule 1-project van Audi op te gaan bouwen. Binotto heeft al veel ervaring in de koningsklasse, maar hij weet dat het een lastige job gaat worden. Hij stelt dat alles op de schop moet bij het huidige team van Sauber.

Sauber wordt vanaf 2026 het fabrieksteam van Audi. De Duitse autofabrikant heeft grootste plannen, maar ze moeten wel beginnen bij het begin. Sauber beleeft momenteel immers geen sterk seizoen. De Zwitserse renstal staat tiende in het constructeurskampioenschap en ze hebben nog geen punt gescoord. Er moet nog veel gebeuren als Audi het team wil omtoveren in een echte titelkandidaat.

Binotto was tot en met eind 2022 werkzaam bij Ferrari. Hij komt nu in een compleet andere omgeving terecht, en dat beseft hij zich ook. Hij is er duidelijk over in gesprek met Corriere della Sera: "Het zijn twee verschillende realiteiten, en dat zegt het kampioenschap ook. Het verschil is enorm, in alles, van faciliteiten tot en met de tools. Maar ik zie ook veel overeenkomsten met het Ferrari van toen ik begon, in 1995. Een bedrijf dat helemaal op de schop moest gaan. In die tijd was het naast het reorganiseren van de afdelingen en methodologie noodzakelijk om mensen op te leiden om te winnen. Het moet duidelijk worden dat we hier niet alleen maar zijn om deel te nemen."