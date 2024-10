Marko grapt: "Dan zit Max in een andere auto"

De toekomst van Max Verstappen is al geruime tijd onderwerp van gesprek. Hij beschikt over een langlopend contract, maar momenteel vallen de prestaties van Red Bull tegen. Red Bull rijdt vanaf 2026 met eigen motoren en Helmut Marko heeft goede hoop.

Verstappen rijdt volgend jaar sowieso nog voor Red Bull, maar nieuwe tegenvallers kunnen bepalend zijn voor zijn toekomst. Bij Red Bull hopen ze niet tegen nieuwe problemen aan te lopen. Ze zijn daar immers ook al hard bezig met 2026. In dat jaar gaan er nieuwe reglementen gelden in de Formule 1 en Red Bull ontwikkelt voor dat jaar samen met Ford eigen motoren. Als dit mis gaat, heeft Verstappen een extra reden om buiten de deur te kijken.

Positieve kant

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft goede hoop. De Oostenrijker bespreekt de toekomst van Verstappen in een interview met Motorsport Magazin: "Iedereen weet dat contracteren voor coureurs van zijn kaliber bepaalde exitclausules bevatten, die vaak gebaseerd zijn op de prestaties van een team. In 2026 komen we natuurlijk met een nieuwe motor, maar zo'n eerste keer is altijd spannend. Maar op dit moment, op basis van de informatie die we nu hebben en de zaken die we al kunnen vergelijken, staan we aan de positieve kant. In dit project zullen de brandstof en de accu echter een grote rol gaan spelen, want je kan niet precies zeggen waar je in dat opzicht staat."

Grappen

De verwachtingen voor 2026 zijn hoog, maar het kan dan ook verkeerd gaat voor Red Bull. De interviewer van Motorsport Magazin grapt dat ze een dakterras tegenover het kantoor van Marko gaan huren als Red Bull door het ijs zakt in 2026. Marko kan er om lachen, en hij reageert gevat: "Dat hoeft niet per se zo te zijn, maar ik denk niet dat Max dan nog in mijn kantoor zit. Hij zou dan in een andere auto zitten!"