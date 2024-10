Marko eerlijk over exit Newey: "Dat is een klap"

Het team van Red Bull Racing kent een bewogen seizoen in de Formule 1. Ze kenden een aantal hoogtepunten, maar ook een paar pijnlijke dieptepunten. Zo kondigde Adrian Newey zijn vertrek aan, en volgens Helmut Marko zal dit zeker impact gaan hebben op Red Bull.

Topontwerper Newey was verantwoordelijk voor alle titelwinnende wagens van Red Bull. Hij speelde niet alleen een belangrijke rol bij de successen van Max Verstappen, maar ook bij die van Sebastian Vettel. Begin dit jaar werd duidelijk dat hij het team ging verlaten, en na de zomer werd hij gepresenteerd bij Aston Martin. Begin 2025 zal hij gaan beginnen bij zijn nieuwe werkgever.

Vettel

Bij Red Bull stelde men dat de impact van Newey's vertrek niet groot zou zijn. Teamadviseur Helmut Marko stelt in een interview met Motorsport Magazin dat dit toch anders ligt: "Newey heeft de auto gebouwd waarmee Sebastian Vettel wereldkampioen is geworden. Eerlijk is eerlijk, Vettel had dat met zijn briljante rijkwaliteiten niet voor elkaar gekregen als hij de juiste materialen niet had. Newey maakte dat mogelijk voor Red Bull. Adrian is een universele technicus."

Brede kennis

Volgens Marko had Newey invloed op veel zaken bij de auto's. De Oostenrijker legt uit wat hij hiermee bedoelt en hij looft Newey: "Hij heeft niet alleen verstand van aerodynamica, maar ook van mechanische grip en dergelijke. Hij gaat met zijn notitieblok om de auto heen, praat met de coureurs en vindt oplossingen. Daarom is Newey zeker een uitzonderlijke expert. Als je zo iemand verliest, dan is dat een klap. We hebben veel jonge goede mensen en ik weet zeker dat ze het vertrek kunnen compenseren. Maar het zou verkeerd zijn om te zeggen dat het niets heeft gedaan met het team."