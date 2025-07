"Marko kondigt belangrijk Red Bull-nieuws aan"...

Max Verstappen kwam afgelopen weekend in België als vierde over de streep. Red Bull had een aantal nieuwe updates geïntroduceerd, en Verstappen was daar voorzichtig positief over. Het stemt Helmut Marko tevreden, en hij kondigt direct nieuwe updates aan voor het raceweekend in Hongarije.

Red Bull had een aantal nieuwe onderdelen meegenomen naar het circuit van Spa-Francorchamps. Verstappen reed met een nieuwe voorvleugel, en daarnaast had het team de inlets van de sidepods gewijzigd. Verstappen was er gematigd tevreden over, maar gaf wel aan dat de updates de balansproblemen niet hebben opgelost. Red Bull kampt al het hele jaar met deze problemen, en daar is Verstappen niet blij mee.

Heeft Verstappen gelijk?

Het weekend in Spa was in ieder geval positief voor Red Bull. Verstappen wist immers ook de sprintrace op zijn naam te schrijven, terwijl zijn teamgenoot Yuki Tsunoda voor het eerst in maanden weer Q3 wist te bereiken in de kwalificatie.

Red Bull-adviseur Helmut Marko werd na afloop van de race geconfronteerd met de uitspraken van Verstappen. In gesprek met Motorsport-Magazin geeft Marko toe dat de updates geen oplossing vormen voor de balansproblemen: "Hij heeft gelijk."

Marko kondigt updates aan

De vraag is of Red Bull dit jaar nog in staat is om de balansproblemen op te lossen. Marko durft dat nog niet te zeggen, maar hij komt wel met een opvallende aankondiging: "We brengen wat nieuwe dingen mee naar Boedapest. We zijn er nog mee bezig, dus we geven zeker niet op. Maar het lijkt een vrij moeilijke oplossing te zijn."

Kan Red Bull de problemen nog oplossen?

Het is nog maar de vraag hoeveel tijd Red Bull nog gaat steken in het oplossen van deze problemen. De zomerstop staat immers voor de deur, en de aandacht zal snel worden verschoven naar de nieuwe wagens voor 2026. Red Bull lijkt dit jaar kansloos te zijn voor de wereldtitels.