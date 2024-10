Antonelli stelt doel voor debuutjaar: "Paar races winnen"

Andrea Kimi Antonelli zal volgend jaar bij Mercedes de vervanger worden van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De jonge Italiaan, die zijn rijbewijs nog niet heeft, heeft één doel gesteld voor zijn debuutjaar.

De naam Kimi Antonelli is er één die alle Formule 1-fans onderhand wel kennen. De Italiaan, die vanaf 2019 deel uitmaakt van het Mercedes Junior Team, mocht dit jaar zijn officiële debuut in de Formule 1 maken tijdens zijn thuisrace in Monza. De Mercedes-junior nam plaats in de W15 van George Russell, maar kende absoluut geen droomdebuut. Antonelli pushte vanaf de eerste seconde en dat kwam hem na enkele minuten al duur te staan. Hij raakte zijn bolide kwijt bij het ingaan van Parabolica en ging hard de bandenstapels in.

Een dag na zijn crash werd hij toch als vervanger van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gepresenteerd. Volgens Antonelli gaf een F1-test op Spa-Francorchamps de doorslag voor Mercedes. De pas 18-jarige coureur verbeterde daar een van zijn zwakkere punten: zijn racesnelheid.

Dat hij dat zwakke punt nu heeft verbeterd, betekent echter niet dat er helemaal niks meer te leren valt, verklaart Antonelli. "Ik voel me klaar voor de Formule 1", legde de rijder uit Bologna uit tegenover Gazetta dello Sport. "Wat betreft snelheid denk ik dat het geen probleem zal zijn. Het enige waar nog veel werk aan te doen is, is hoe we het weekend zo goed mogelijk kunnen managen en ook alle procedures leren. Er zal dus veel te leren zijn."

Overwinningen

Ondanks de vele punten waarop hij nog kan leren, heeft Antonelli wel een groot doel voor zichzelf gesteld: "Volgend jaar een paar races winnen zou zeker een droom zijn. Het zal niet makkelijk zijn, want alle teams hebben een competitieve auto, dus het zal heel moeilijk worden, maar dit is het doel. Een paar podiumplaatsen zouden ook mooi zijn, maar het hoofddoel is om wat overwinningen mee naar huis te nemen", aldus de nieuwe teamgenoot van George Russell.

Rijbewijs

Voordat Antonelli in de koningsklasse van de autosport kan gaan vechten voor overwinningen en podiumplaatsen wil hij nog wel zijn rijbewijs halen. "Ik heb nog geen rijbewijs! Ik heb thuis wel een auto staan, maar die heeft flink wat schade. Het voelt wel wat gek om zonder rijbewijs in de F1 te beginnen, maar ik hoop gewoon dat ik mijn praktijkexamen haal in december."

Het is echter niet noodzakelijk voor Antonelli om zijn rijbewijs te halen. Na de komst van Max Verstappen, die bij zijn F1-debuut niet in het bezit was van een rijbewijs, stelde de mondiale autosportbond in dat het verplicht was voor F1-coureurs om in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, maar hier kwam in juni van dit jaar een einde aan. De FIA heeft de rijbewijsregels toen geschrapt, en ze hebben de leeftijdsregel aangepast. In Appendix L van de Sporting Code staat nu onder punt 13.1.2 dat een 17-jarige coureur met goedkeuring van de FIA toch een superlicentie kan krijgen als hij of zij heeft laten zien te beschikken over uitmuntende capaciteiten en volwassenheid in een Single Seater-serie.