Goed nieuws voor Antonelli: FIA past leeftijdsregels superlicentie aan

Autosportfederatie FIA heeft een opvallende wijziging doorgevoerd aan de International Sporting Code. De regels rondom het behalen van een superlicentie zijn versoepeld, en dit kan positief uitpakken voor Andrea Kimi Antonelli. Door de regelwijziging zou hij in principe nu al in aanmerking kunnen komen voor een superlicentie.

Een coureur mag pas deelnemen aan een Formule 1-sessie als hij of zijn beschikt over een superlicentie. Aan het behalen van een superlicentie zijn veel eisen verbonden, waaronder een leeftijdsgrens. Nadat Max Verstappen zijn debuut maakte, paste de FIA de regels omtrent de leeftijd aan. Een coureur mocht alleen een superlicentie halen als hij of zijn minimaal achttien jaar oud was en de coureur moest beschikken over een geldig rijbewijs.

Deze regels zijn nu aangepast. De FIA heeft de Sporting Code aangepast, en dit kan in het voordeel werken van de 17-jarige Andrea Kimi Antonelli. De FIA heeft de rijbewijsregels geschrapt, en ze hebben de leeftijdsregel aangepast. In Appendix L staat onder punt 13.1.2 nu dat een 17-jarige coureur met goedkeuring van de FIA toch een superlicentie kan krijgen als hij of zij heeft laten zien te beschikken over uitmuntende capaciteiten en volwassenheid in een Single Seater-serie. De regel is ook gewijzigd voor de speciale superlicentie voor vrije trainingen. De regelwijziging komt niet uit de lucht vallen, want Mercedes-talent Antonelli komt in aanmerking voor een zitje. Eerder werd er voor hem al dispensatie aangevraagd. Onder de nieuwe regels kan hij veel makkelijker debuteren.