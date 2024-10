Antonelli onthult: "Daarom besloot Mercedes mij vast te leggen"

Andrea Kimi Antonelli zal volgend jaar bij het team van Mercedes de vervanger van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton worden. De jonge Italiaan onthult nu dat een Formule 1-test op het circuit van Spa-Francorchamps de doorslaggevende reden was voor het Duitse team om hem vast te leggen voor 2025.

Nadat Lewis Hamilton nog voor de start van het Formule 1-seizoen 2024 bekendmaakte dat hij in 2025 de overstap zal gaan maken van Mercedes naar Ferrari, zijn de Zilverpijlen lang op zoek geweest naar de juiste vervanger voor de zevenvoudig wereldkampioen. Mercedes-teambaas Toto Wolff flirtte openlijk met drievoudig wereldkampioen Max Verstappen, maar zijn keuze viel uiteindelijk op Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli.

Moeite met racesnelheid

De pas 18-jarige Italiaan was al langer in beeld bij Mercedes, maar het duurde even voordat de Zilverpijlen definitief kozen voor Antonelli. Dat had te maken met het feit dat meerdere tests met oude Mercedes-bolides een bepaalde zwakte van de Formule 2-coureur aan het licht hadden gebracht. "Tijdens de TPC-tests [tests met oudere F1-auto's, red.] was er één ding dat indruk op hen [Mercedes, red.] maakte: hoe snel ik de limiet bereikte en hoe snel ik de streeftijden haalde die Mercedes wilde", vertelde Antonelli op het 'Il Festival dello Sport', dat georganiseerd werd door de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. "Maar ik moet zeggen dat het de racesnelheid was waar ik tijdens het testen het meeste moeite mee had."

"Dat overtuigde Mercedes"

Mercedes hoopte daarom dat Antonelli zich zou verbeteren op dat vlak, en dat gebeurde tijdens een F1-test op Spa-Francorchamps, net voor de zomerstop. "Tijdens de laatste twee testdagen in Spa heb ik mijn racetempo aanzienlijk verbeterd, en dat heeft Mercedes ertoe aangezet om mij vast te leggen", onthult de Prema-rijder. "Tot dat moment hadden ze het idee dat ze mij in 2025 in de Mercedes wilden zetten, maar eerst wilden ze kijken of ik de zwakke punten die ik had, kon verbeteren. Tijdens de tests in Spa heb ik een goede stap voorwaarts gezet en dat overtuigde Mercedes."