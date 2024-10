Vasseur onthult: "Hij zou vroeg of laat naar Ferrari gaan"

Lewis Hamilton zal na dit seizoen de overstap gaan maken naar het team van Ferrari. De teambaas van de Scuderia, Frédéric Vasseur, geeft aan dat hij niet veel moeite hoefde te doen om de Brit te overtuigen. De Fransman onthult dat Hamilton voor zijn F1-carrière al wist dat hij voor het Italiaanse team wilde rijden.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton maakte eerder dit jaar bekend dat hij een sensationele transfer gaat maken na het Formule 1-seizoen 2024. De 39-jarige Brit zal namelijk na twaalf seizoenen het zwart-zilver van Mercedes gaan inruilen voor het scharlakenrood van Ferrari. De rijder uit Stevenage, die de teamgenoot van Charles Leclerc zal worden, gaf aan dat hij na twaalf jaar toe was aan een nieuwe uitdaging.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft op het "Il Festival dello Sport", dat georganiseerd werd door de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport, onthuld dat hij niet veel moeite hoefde te doen om Hamilton te overtuigen om naar Ferrari te komen. De Brit zei twintig jaar geleden namelijk al tegen de Fransman dat hij ooit voor de Scuderia wilde rijden. "Het was niet zo moeilijk om Lewis te overtuigen. Ik herinner me dat we in 2004 bij elkaar zaten. Hij zat toen vast aan McLaren-Mercedes, maar had toen al in zijn hoofd dat hij vroeg of laat naar Ferrari zou gaan."

Toen Vasseur in 2023 teambaas van Ferrari werd, had hij het opnieuw met Hamilton over het Italiaanse team. De zevenvoudig wereldkampioen had toen nog steeds het doel om voor Ferrari te rijden. "We hebben het er een tijdje geleden over gehad. Hij had deze wens nog altijd in zijn achterhoofd, maar hij is natuurlijk een coureur die garanties wil hebben op het gebied van prestaties. Voor hem staat dit aspect altijd op de eerste plaats."

Op de goede weg

Uiteindelijk heeft Hamilton toch besloten om in 2025 de overstap naar de Scuderia te maken. Volgens Vasseur laat dat zien dat Ferrari op de goede weg is. "Dat hij ervoor heeft gekozen om bij Ferrari te gaan rijden, bevestigt voor mij dat we de juiste auto kunnen hebben. Dat is het uiteindelijke doel, een coureur als Lewis komt niet naar ons voor een vakantie. Ik denk dat we op de goede weg zitten qua prestaties. We hebben een stap voorwaarts nodig en ik kan zeggen dat we veel middelen inzetten voor ons volgende project."