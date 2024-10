"Verstappen speelt belangrijke rol bij toekomst Marko"

Het team van Red Bull is bezig met een onrustig jaar. Het regende relletjes en er waren de nodige tegenvallers. Helmut Marko werd begin dit jaar bijna geschorst door de Red Bull-top. Hij kijkt nu terug op die bijzondere situatie en stelt dat zijn sterke band met Max Verstappen belangrijk is voor zijn toekomst in de Formule 1.

Marko zorgde begin dit jaar voor ophef in Saoedi-Arabië. Hij stelde in Jeddah dat hij mogelijk zou worden geschorst door de top van Red Bull. Het was een nieuw hoofdstuk van de onrustige periode bij Red Bull aan het begin van het jaar. Marko werd uiteindelijk niet geschorst en alles leek met een sisser te eindigen. De Oostenrijker speelt nog steeds een grote rol binnen het topteam.

Geen leuke tijd

Marko kijkt nu terug op die spraakmakende dagen in Jeddah. Hij geeft eerlijk toe dat het niet fijn was, zo legt hij uit aan Motorsport-Magazin: "Dat was zeker geen leuke tijd, waarin er veel geruchten rondgingen. Oliver Mintzlaff kwam naar Saoedi-Arabië waar we een lang en goed gesprek hadden. Een tweede topman van Red Bull, Franz Watzlawick, was er ook en ook met hem hebben we goed gesproken. En ja, die schorsing was één van de vele zaken die speelde in de overgang naar een nieuw management na de dood van Dietrich Mateschitz, waar de Thaise kant van het bedrijf nu ook meer invloed uitoefent."

Onafhankelijk

Het werd nooit duidelijk hoe realistisch een schorsing daadwerkelijk was. Gevraagd hoe groot deze kans daadwerkelijk was, geeft Marko een ontwijkend antwoord: "Ik ben onafhankelijk. Ik heb deze baan niet nodig. Mijn drijfveer is mijn passie, mijn enthousiasme voor de sport en natuurlijk de sterke band met Max Verstappen en de Verstappens in het algemeen. Het was voor mij helder dat als ik zou blijven, ik op geen enkele manier gehinderd of beperkt zou worden, zodat ik altijd kan doen wat het beste is voor Max."