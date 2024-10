Verstappen lacht om leegloop-waarschuwing: "Het is niet helemaal gelukt!

Het team van Red Bull Racing heeft dit jaar afscheid genomen van meerdere kopstukken. Het waren stuk voor stuk pijnlijke momenten, terwijl Max Verstappen begin dit jaar nog had gezegd dat het belangrijk was om de boel bij elkaar te houden. Hij reageert nu grappend op zijn eerder uitspraken.

Niet gelukt

Red Bull kent een onrustig seizoen in de Formule 1. Zowel op als naast de baan gebeuren er veel zaken. Red Bull heeft dit jaar veel belangrijke namen verloren. Topontwerper Adrian Newey vertrekt naar Aston Martin, sportief directeur Jonathan Wheatley wordt de nieuwe teambaas van Audi en ook strategisch kopstuk Will Courtenay heeft zijn vertrek aangekondigd. Hij gaat in de toekomst aan de slag bij McLaren.

Max Verstappen stelde begin dit jaar dat het voor Red Bull belangrijk was om de boel bij elkaar te houden. Die wens is dus niet uitgekomen. Verstappen reageert grappend als hij in een interview met Motorsport.com wordt geconfronteerd met zijn eerdere woorden: "Dat is niet helemaal gelukt! Zoals ik altijd heb gezegd, had ik natuurlijk liever gezien dat iedereen was gebleven. Maar uiteindelijk kun je sommige mensen niet tegenhouden. Als je mensen wel probeert tegen te houden, terwijl ze hier eigenlijk niet willen zijn, als ze teleurgesteld zijn of helemaal niet meer krijgen wat ze willen, dan is het misschien ook beter dat ze een andere uitdaging aangaan. Ook al was het voor hele team, het collectief, beter geweest als ze waren gebleven."

Geld

Verstappen vindt het ook niet zo heel gek dat veel mensen zijn vertrokken of aandacht genieten van andere teams. Hij stelt dat dit een logische ontwikkeling is: "Dat is altijd zo met teams die succesvol zijn, daar wordt aan getrokken. Dat zie je in elke sport. En sommige mensen kun je niet tegenhouden, omdat ze zo'n enorm aanbod hebben gekregen van andere teams, waardoor geld toch ook een rol speelt."