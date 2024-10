Rosberg waarschuwt Aston Martin: "Kijk naar PSG"

Het is geen geheim dat het team van Aston Martin barst van de ambities. Ze zijn een soort sterrenteam aan het samenstellen, en met de komst van Adrian Newey hebben ze weer een grote naam binnengehaald. Volgens Nico Rosberg moet Aston Martin oppassen dat ze niet het PSG van de Formule 1 worden.

Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll wil met het team om de titels gaan strijden. Met Fernando Alonso hebben ze al een absolute topcoureur onder contract staan, en vorige maand werd topontwerper Newey aangekondigd door het team. Newey komt over van Red Bull Racing en hij gaat begin 2025 aan de slag. Een jaar later begint Honda als de nieuwe motorleverancier en daarnaast wordt ook Max Verstappen in verband gebracht met het team.

Champions League

Het is dus wel duidelijk dat Aston Martin wil gaan schitteren in de komende jaren. Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg deelt echter een waarschuwing uit aan Aston Martin in zijn analyse voor Sky Sports: "Kijk naar PSG in het voetbal. Ze hadden Messi, Neymar en Mbappe op hetzelfde moment onder contract staan. Dat zijn drie van de beste voetballers ooit, en de rest van het team was ook heel goed. Maar ze wonnen de Champions League niet. Het is geweldig om de beste geniën samen te brengen. Maar dan moeten ze nog steeds goed ingespeeld raken en goed samenwerken, want je bent zo goed als het team is."

Newey

Rosberg ziet hier parallellen met de situatie bij Aston Martin. De Duitser denkt namelijk niet dat Newey de kar in zijn eentje kan trekken: "Adrian Newey kan niet in zijn eentje een auto maken die de wereldtitel kan gaan winnen. Hij heeft de rest van het team nodig. Hij kan ze natuurlijk de juiste richting aanwijzen, maar hij heeft het team nog steeds nodig. Het wordt zeker een uitdaging om ze om te toveren in een familie die allemaal aan dezelfde richting denkt."