Rosberg ziet Norris als grote titelfavoriet voor 2025

Max Verstappen kroonde zich dit jaar voor het vierde seizoen op rij tot wereldkampioen. De Nederlander gaat in 2025 op jacht naar zijn vijfde titel, maar het is de verwachting dat de concurrentie stevig zal zijn. Nico Rosberg denkt dan ook dat Lando Norris de grote favoriet voor de titel is.

Norris probeerde dit jaar Verstappen uit te dagen. Na zijn eerste zege in Miami hield Norris het hoge niveau vast, maar kwam hij te kort in de strijd met Verstappen. De Nederlander prolongeerde zijn wereldtitel in de straten van Las Vegas, waarna Norris zich focuste op de constructeurstitel van McLaren. De Brit schreef de seizoensfinale in Abu Dhabi op zijn naam en daarmee schonk hij McLaren de titel.

Norris zette dit jaar grote stappen, en kenners denken dat hij dit niveau kan gaan vasthouden in 2025. Enkelvoudig wereldkampioen en huidig analist Nico Rosberg heeft torenhoge verwachtingen van Norris. In gesprek met Sky Sports wijst Rosberg zijn titelfavoriet voor 2025 aan: "Lando is mijn favoriet om volgend jaar wereldkampioen te worden. Hij heeft dat in Abu Dhabi ook weer laten zien. Lando heeft laten zien dat hij zó briljant kan rijden, hij is echt de grote favoriet. Hij heeft zelf ook gezegd dat komend jaar zijn jaar moet worden. Alles moet wijken voor de wereldtitel, tweede worden is volgend jaar onacceptabel. Hij zal de strijd aangaan met Verstappen."