Gaat Verstappen snel met pensioen? "Het is mogelijk"

Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ook nadenkt over een leven buiten de Formule 1. Hij wil nog meer dingen gaan doen, en de kans is aanwezig dat hij op relatief jonge leeftijd met F1-pensioen gaat. Nico Rosberg denkt dat dit goed mogelijk is.

Verstappen rijdt al sinds 2015 in de Formule 1, en hij heeft al 209 Grands Prix verreden. Slechts achttien coureurs hebben meer races verreden in de koningsklasse van de autosport. Verstappen beschikt bij Red Bull over een contract tot en met 2028, en de kans is aanwezig dat hij daarna stopt met de Formule 1. Hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij nog meer dingen wil doen, zo droomt hij van deelname aan de 24 uur van Le Mans.

Mogelijkheid

Nico Rosberg veroverde in 2016 de wereldtitel, waarna hij vrijwel direct zijn pensioen aankondigde. In gesprek met La Gazzetta dello Sport wordt Rosberg gevraagd of Verstappen voor zijn dertigste met pensioen kan gaan: "Het is mogelijk. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Max al veel bereikt. De intensiteit van de Formule 1 laat zowel fysiek als mentaal veel sporen na. Als hij het gevoel heeft dat hij heeft bereikt wat hij wilde bereiken en meer uit het leven wil halen, zou ik zijn keuze begrijpen."

Geen spijt

Als Verstappen besluit te stoppen, dan kan hij in ieder geval bij Rosberg aankloppen voor advies. De Duitser staat in ieder geval nog steeds achter zijn keuze: "Nee, ik heb geen spijt. Ik heb mijn grote droom om wereldkampioen te worden verwezenlijkt en ik wilde op het hoogtepunt van mijn loopbaan stoppen. Door met pensioen te gaan, kon ik meer tijd doorbrengen met mijn gezien, en kon ik beginnen met mijn loopbaan in het beleggen. Ik deed toen wat goed was voor mij."