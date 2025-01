Rosberg verwacht dat Antonelli fouten gaat maken

Andrea Kimi Antonelli maakt dit jaar zijn debuut in de Formule 1. Alle ogen zijn op hem gericht, want hij wordt gezien als een megatalent. Hij gaat daarnaast ook rijden voor het topteam van Mercedes. Nico Rosberg heeft veel vertrouwen in hem, maar verwacht wel dat Antonelli fouten gaat maken.

Antonelli maakte in de opstapklassen veel indruk. Mercedes heeft veel vertrouwen in hem, en ze stalden hem in 2024 in de Formule 2. Hij kreeg een zitje bij het topteam van Prema, en alle ogen waren op hem gericht. Hij reed echter geen superseizoen, en het leek erop dat hij nog veel moest leren. Bij Mercedes was men op zoek naar een opvolger van Lewis Hamilton, en de keuze viel uiteindelijk op Antonelli.

Fouten

Dat betekent dus ook dat hij direct in de spotlights zal staan zodra het seizoen van start gaat in Australië. Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg verwacht veel van hem, zo laat hij weten in gesprek met La Gazzetta dello Sport: "Ik ken Kimi heel erg goed. Hij reed in 2019 voor mijn karting academy, en ik had op die leeftijd al gezien dat hij een indrukwekkend talent was. Het is een gewaagde zet van Toto, maar je kunt zijn potentie niet negeren. Hij zal zeker fouten maken in 2025, maar ik weet dat Mercedes hem goed zal steunen. Hij heeft een mooie toekomst voor zich en ik ben benieuwd hoe hij zich aanpast aan de Formule 1."

Meedogenloos

Antonelli wordt bij Mercedes de teamgenoot van George Russell. De Brit mag nu voor het eerst de kar gaan trekken, en hij is ambitieus. In de afgelopen jaren was hij immers sneller dan Hamilton. Rosberg stelt dat het belangrijk is dat Antonelli een teamgenoot heeft die hem kan helpen: "Dat is cruciaal. De eerste seizoenen zitten vol uitdagingen en iemand met ervaring om je te begeleiden kan het verschil maken. Ik hoop dat de rookies dit jaar steun krijgen, want de Formule 1 kan meedogenloos zijn en na een paar slechte prestaties kan alles snel veranderen."