Rosberg ziet hongerige Hamilton: "Gedreven door een diepe liefde"

Lewis Hamilton rijdt dit jaar zijn eerste seizoen voor Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen staat in de spotlights, en iedereen is benieuwd hoe hij het gaat doen in Italiaanse dienst. Nico Rosberg ziet dat Hamilton er nog vol voor wil gaan, en dat hij een diepe liefde heeft voor de sport.

Na elf jaar heeft Hamilton afscheid genomen van Mercedes. Bij Ferrari gaat hij een sterk rijdersduo vormen met Charles Leclerc, en dat zorgt voor torenhoge verwachtingen. In dienst van Ferrari gaat hij op jacht naar zijn recordbrekende achtste wereldtitel, maar het is nog niet duidelijk hoe groot zijn kansen zullen zijn. Ferrari was vorig jaar sterker dan Mercedes, maar het is de verwachting dat de verschillen aankomend seizoen nog kleiner zullen zijn.

Diepe liefde

Nico Rosberg was jarenlang de teamgenoot van Hamilton bij Mercedes. De kampioen van 2016 deelt zijn verwachtingen over Hamiltons overstap met de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport: "Lewis wordt gedreven door een diepe liefde voor de sport en een verlangen om zijn grenzen te blijven verleggen. Een verandering zoals die waar hij dit jaar voor staat, kan die passie weer aanwakkeren. Lewis is al een legende, hij heeft niets te bewijzen, maar zijn keuze toont de honger van een man die wil blijven groeien, als coureur en als mens."

Vrijheid

Hamilton rijdt al sinds 2007 in de Formule 1. Hij denkt momenteel niet aan stoppen, en Rosberg vindt dat een opvallende eigenschap. Hij weet uit eigen ervaring hoe lastig het is om de Formule 1-wereld achter zich te laten: "Ja, het is heel moeilijk. Je gaat van een intense, gestructureerde levensstijl naar totale vrijheid, wat echt overweldigend kan zijn. Ik had het geluk dat ik de kans kreeg om me op nieuwe projecten te storten, maar dat is voor iedereen anders. Fernando Alonso's liefde voor racen zit zo diep dat hij niet meer weg te denken is van het circuit."