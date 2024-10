Marko baalt van Red Bull-onrust: "Heeft niet geholpen"

Het team van Red Bull Racing kent een onrustig jaar in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal worstelt momenteel met de performance, maar begin dit jaar ging het nog om de zaak omtrent Christian Horner. Helmut Marko stelt dat dit niet voor afleiding mocht zorgen.

Red Bull kampt het hele jaar al met spraakmakende zaken. Begin dit jaar werd er een onderzoek naar mogelijke grensoverschrijdend gedrag van teambaas Horner ingesteld. Hij werd vrijgesproken, maar hij ontving veel kritiek van Jos Verstappen. Op de baan begon Red Bull goed, maar halverwege het seizoen werden ze bijgehaald door de concurrentie. McLaren nam zelfs de leiding in het constructeurskampioenschap over.

Red Bull-adviseur Helmut Marko probeert de rust te bewaren. Toch ging het vooral om de onrust rond Horner en de reactie van Jos Verstappen. In een interview met ORF krijgt Marko de vraag of die kwestie daadwerkelijk voor instabiliteit heeft gezorgd: "Laten we het zo zeggen, dat heeft niet geholpen. Intern zijn we bij elkaar gaan zitten en hebben we gezegd: 'We moeten onze krachten bundelen en samenwerken op alle vlakken zodat we de wereldtitel kunnen winnen. En ook voor de toekomst, zodat we weer een winnende auto hebben. Het is duidelijk dat als we Max geen auto geven waarmee hij kan winnen, dat al die topcoureurs op de lange termijn prestatie gerelateerde exitclausules hebben en Max dan verder zal kijken, als hij het nog leuk heeft. Dat is een ander factor die meespeelt. Hij zal rijden waar altijd het beste pakket wordt aangeboden."