Ralf Schumacher wijst oorzaak Red Bull-problemen aan

Het team van Red Bull Racing heeft het momenteel lastig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal worstelt met hun vorm, en Ralf Schumacher denkt te weten waardoor dat komt. De Duitse analist wijst naar de kopstukken die zijn vertrokken of willen vertrekken.

Red Bull moet een aantal stappen gaan zetten om weer mee te kunnen strijden om de zeges. Max Verstappen probeert het beste eruit te halen, maar de McLarens zijn momenteel te snel. Red Bull moest in de afgelopen maanden afscheid nemen van meerdere kopstukken zoals Adrian Newey en Jonathan Wheatley, maar ze vinden niet dat dit voor extra problemen zorgt. Daar denkt niet iedereen hetzelfde over.

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher ziet dit anders. De Duitser legt in een interview met Sport.de uit wat volgens hem het geval is: "Ik denk dat het team lijdt onder het feit dat mensen vertrekken of willen vertrekken, het is niet makkelijk om hen te vervangen. Ik heb het gevoel, en misschien klopt dat niet, dat Pierre Waché deze taak niet aankan. Hij is een geweldige denker, maar hij heeft niet de flair die Newey had. Het lijkt erop dat ze het gat tussen de coureur en de optimale auto niet kunnen dichten. Ik hoop dat Red Bull het terugkrijgt, maar ik kan het me niet voorstellen. Ik verwacht dat het zwaar gaat worden, vooral als Verstappen echt weggaat. We zagen dat hij in Singapore hoogstpersoonlijk het verschil maakte."