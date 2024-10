Verbazing bij Marko: "Andere teams bieden het dubbele"

Het team van Red Bull Racing is in de afgelopen maanden meerdere kopstukken kwijtgeraakt. Het zorgt voor de nodige onrust, al stelt men bij Red Bull dat ze de vrijgekomen functie intern kunnen verdelen. Helmut Marko vindt het verbazingwekkend dat andere teams hun mensen wegkapen voor enorme geldbedragen.

Red Bull kreeg dit jaar te maken met een soort leegloop. Topontwerper Adrian Newey gaat vanaf volgend jaar aan de slag bij Aston Martin, sportief directeur Jonathan Wheatley wordt de nieuwe teambaas van Audi en strategisch kopstuk Will Courtenay heeft getekend bij McLaren. Voor Red Bull zijn dit pijnlijke verliezen, maar ze willen hier niet te lang bij stil blijven staan. Ze proberen de taken te verdelen en weer vooruit te kijken.

Verbazing

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko is het logisch dat het personeel aanbiedingen krijgt van andere teams. Red Bull was immers jarenlang enorm dominant, dus is het niet vreemd dat andere renstallen de succesvolle teamleden willen aantrekken. Marko laat aan ORF weten dat hij iets anders wel opvallend vindt: "Wat me verbaasd zijn de bedragen die geboden worden. Wij worstelen altijd met de budgetcap, er zijn nu eenmaal restricties aan de financiële kant. Maar toch wordt deze werknemers het dubbele en meer geboden van wat wij ze geven, waarbij ze een hogere positie bekleden dat bij ons."

Natuurlijk verloop

Marko wijst hierbij ook naar Newey en Wheatley. De Oostenrijker blijft zich verbazen over de grote bedragen die de teams bieden: "Het maakt dat we gewoon niet iedereen kunnen vasthouden, ook niet na een periode van 17 jaar in het geval van Newey. In het geval van Wheatley praten we volgens mij zelfs over 19 jaar. Ze maakten deel uit van dit team, ze maakten deel uit van het succes, en het doet pijn dat ze gaan. Maar het heeft enkel te maken met financiën en mooie kansen in hun carrière. Als je niet hetzelfde kunt bieden, dan is het niet anders en dat is dan ook het natuurlijke verloop van dingen."