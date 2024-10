Szafnauer verklaart Piastri-fiasco en kraakt Alpine

Het team van Alpine heeft een aantal zware jaren achter de rug. Ze kregen te maken met meerdere spraakmakende zaken, waaronder de contractruzie met Oscar Piastri. Otmar Szafnauer legt nu uit wat er in deze situatie precies aan de hand was, en waar het mis ging.

Alpine maakte in 2022 bekend dat Piastri voor hen zou gaan rijden in 2023. De Australiër maakte onderdeel uit van hun opleidingsploeg, en hij moest Fernando Alonso gaan opvolgen. Vlak na de bekendmaking van het nieuws stelde Piastri echter dat hij niets had getekend. Hij wilde naar McLaren, en na een juridische strijd bepaalde de Contract Recognition Board van de FIA dat Piastri deze stap mocht zetten. Alpine trok dus aan het kortste eind.

Contract

Otmar Szafnauer was in deze onrustige periode de teambaas van Alpine. Het was een vervelende tijd, en in de High Performance Podcast legt hij de zaak uit: "Er was een contract dat als hij zijn Formule 2-loopbaan had afgesloten, dat Alpine dan een optie op Piastri zou hebben voor de Formule 1, maar dat contract is nooit uitgevoerd. In november was er een window van twee weken waarin ze het konden afronden, maar dat gebeurde niet."

Persbericht

Szafnauer was niet blij met wat er gebeurde toen Alpine de zaak verloor. Hij legt uit hoe de Franse renstal hier te werk ging: "Mijn punt is, dat toen Alpine de CRB-zaak verloor omdat de papieren incorrect waren ingevuld, er een persbericht werd rondgestuurd met mijn gezicht erop. Ten eerste, die zaak had niets met mij te maken, want ik was er toen nog niet eens. En ten tweede, de communicatie-afdeling, die niet aan mij rapporteerde, dacht dat het een goed idee was om de incompetentie van de mensen die er toen waren af te wenden door mijn foto bij het bericht te zetten."

Onbetrouwbaar

Szafnauer was hier vanzelfsprekend niet blij mee. Hij ging verhaal halen bij de verantwoordelijke werkneemster, die hij nog kende uit zijn tijd bij Force India. In de podcast legt hij uit wat er gebeurde: "Ze zei: 'Het spijt me, ik kreeg te horen dat ik dit moest doen.' Het liet zien dat er een aantal mensen in de Alpine-organisatie niet te vertrouwen waren en die het op mij hadden gemunt, ze werkten niet met me samen."