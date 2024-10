Szafnauer kraakt Alpine: "Dat probleem had ik direct door"

Otmar Szafnauer werd vorig jaar weggestuurd als teambaas van Alpine. Het was duidelijk dat het onrustig was bij Alpine, maar volgens Szafnauer was er veel niet goed. Hij stelt dat hij direct bij zijn aantreden wist dat het een problematische zaak was, hij dacht dat hij het kon managen.

Szafnauer werd vorig jaar weggestuurd door Alpine. Sindsdien houdt hij zich bezig met andere zaken en laat hij soms zijn gezicht zien in de paddock. Bij Alpine werd hij tijdelijk opgevolgd door Bruno Famin. De Fransman hield zijn positie echter vast en hij stopte pas een paar maanden geleden als teambaas. In deze functie werd hij na de zomerstop opgevolgd door Oliver Oakes.

Frankrijk

Szafnauer is niet te spreken over de gang van zaken bij Alpine. Hij kwam terecht in een onprettige situatie, zo legt hij uit in de High Performance Podcast: "Er waren een aantal zaken die fout gingen bij Alpine. Eén daarvan was dat ik totaal geen controle had over het hele team. Een voorbeeld, wat ik meteen al merkte, was dat HR niet aan mij rapporteerde, maar direct aan Frankrijk. De financiële afdeling rapporteerde niet aan mij, maar aan Frankrijk. De communicatieafdeling rapporteerde niet aan mij, maar direct aan Frankrijk. Dat was een probleem wat ik meteen doorhad, wist niet dat het zo was toen ik de baan aangeboden kreeg."

Problematisch

De voormalig teambaas stelt zelfs dat hij een compleet ander beeld kreeg geschetst toen hij de baan had aangenomen. Het werd een zware klus voor Szafnauer: "Toen ik de baan aannam, was het de bedoeling dat iedereen aan mij zou gaan rapporteren. Maar dat was bij aankomst dus absoluut niet het geval. Ik wist meteen in het begin, dat dit problematisch zou zijn. Maar ik dacht dat ik dat wel kon managen."