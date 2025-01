Waarschuwing voor Cadillac: "Onderschat het niet"

Het Formule 1-veld wordt volgend jaar uitgebreid naar elf teams. General Motors gaat met hun merk Cadillac deelnemen aan de koningsklasse, en de verwachtingen zijn hoog. Otmar Szafnauer heeft een duidelijke boodschap voor de nieuwe Amerikaanse renstal.

General Motors probeerde eerst samen met Andretti de Formule 1 te betreden. De plannen van Andretti werden afgewezen door de FOM, maar achter de schermen bleef men hard doorwerken. Uiteindelijk nam General Motors meer en meer initiatief, en ze bereikten een principe-akkoord met de FOM. De plannen zijn ambitieus, en veel grote coureurs worden in verband gebracht met het nieuwe team. Maar er zijn vanzelfsprekend ook mensen die kritisch zijn.

Voormalig Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer ziet namelijk dat het ook helemaal mis kan gaan met het project. Szafnauer stelt in de podcast Business of Winning dat men er niet te makkelijk over moet denken: "De enige zorg die ik zou hebben als ik een GM-kopstuk was, is dat je de uitdagingen van het competitief zijn in de Formule 1 kan onderschatten. Het lijkt er soms op dat mensen en organisaties die hier nog niet betrokken bij zijn geweest soms niet doorhebben hoe lastig het is. Ik realiseerde mij eerst ook niet hoe moeilijk dit eigenlijk is."