Schumacher wijst naar Horner: "Werd een beetje overschat"

De terugval van Red Bull zorgt voor veel vraagtekens in de Formule 1. Het is namelijk niet helemaal duidelijk wat de oorzaak hiervan is. Ralf Schumacher denkt te weten wat de oorzaak is van de huidige onrust. Hij wijst naar de situatie in de top van het team.

Red Bull kent een zeer onrustig jaar. Het begon allemaal bij de rel rondom teambaas Christian Horner. De Brit werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar hij werd uiteindelijk vrijgesproken. De start van het seizoen was goed, maar na een paar races vielen ze terug. Daarnaast maakten meerdere kopstukken hun vertrek bekend, ook Adrian Newey gaat het team begin 2025 verlaten.

Mateschitz

Oud-coureur Ralf Schumacher denkt te weten waar de problemen zijn ontstaan. De Duitse analist wijst naar het overlijden van Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz in 2022. Bij Formel1.de legt Schumacher het uit: "Er was het gevoel dat er een scheiding was ontstaan tussen Oostenrijk en Thailand. Mateschitz hield de touwtjes van bovenaf in handen en hij maakte altijd duidelijk hoe de zaken zouden verlopen. Die factor ontbreekt nu zeker. Ik denk dat het team dat mist en dat Horner dat mist."

Overschat

Volgens Schumacher kan teambaas Horner de problemen mogelijk gaan oplossen. Dat betekent echter niet dat de Duitser alleen maar lovend is over het werk van Horner: "Hij is iemand met ongelooflijk veel ervaring, en hij is iemand die uitstekend werk levert. Maar hij is ook die die, als je kijkt naar vorig jaar, misschien een beetje werd overschat toen hij echt op zichzelf aangewezen was."