Bottas zit niet stil en wordt 133ste bij WK gravel-wielrennen

Het Formule 1-seizoen ligt momenteel een paar weken stil, en dat geeft de coureurs de kans om te ontspannen. De meesten zitten echter niet stil, en Valtteri Bottas stond dit weekend zelfs aan de start van een wereldkampioenschap. Hij nam namelijk deel aan het WK gravel bij het wielrennen.

Bottas heeft een grote passie voor het wielrennen. De Finse Sauber-coureur is met enige regelmaat op een tweewieler te vinden, en ook op de circuits verschijnt hij regelmatig in wieleroutfit. Bottas is vooral dol op het zogenaamde gravel-wielrennen. Als hij tijd heeft neemt hij deel aan gravelwedstrijden, en hij had zich zelfs gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap. Op zondag verscheen hij in de kleuren van Finland aan de start in het Belgische Leuven.

Bottas nam deel aan de klasse 35 tot en met 39 jaar, en hij was zeer nerveus. Vlak voor de start liet hij voor de camera's van de NOS zelfs weten dat hij nerveuzer was dan bij de start van een Grand Prix. Bottas bleef uit de problemen en hij bleef op zijn zadel zitten. Met het stof in zijn gezicht kwam hij uiteindelijk als 133ste over de streep in Leuven. Hij deed in totaal 5 uur en 40 minuten over de race. De Finse coureur had slechts een uurtje achterstand op winnaar Mathieu van der Poel. Over twee weken moet Bottas weer aan de bak tijdens het raceweekend in Austin.