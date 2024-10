Marko waarschuwt Red Bull-talent: "Moet hard werken"

Het Red Bull Junior Team wordt nog altijd gezien als één van de beste opleidingsploegen. Helmut Marko blijft speuren naar talent, maar hij blijft wel zeer kritisch. De Oostenrijker deelt nu een flinke waarschuwing uit aan het jonge Red Bull-talent Oliver Goethe.

Marko is onder meer verantwoordelijk voor de talentenploeg van Red Bull. De teamadviseur heeft een aantal grote talenten een kans gegeven, waarvan Max Verstappen het beste voorbeeld is. Vandaag de dag rijden er in onder meer de Formule 2 veel Red Bull-talenten. Oliver Goethe begon dit jaar in de Formule 3, maar na de promotie van Franco Colapinto kreeg hij een kans in de Formule 2 bij MP Motorsport.

Type

Marko is redelijk kritisch op Red Bull-talent Goethe. De Oostenrijker hoopt op verbetering en daar is hij heel erg duidelijk over in gesprek met Sport.de: "Qua type heeft hij niet het grondige karakter van een Duitser. Hij is zoals we zeggen een soort kleurrijke hond. Hij haalt heel goed in, maar zijn zwakke punt is de kwalificatie. Zijn management is nu in gesprek met verschillende Formule 2-teams. Het ziet ernaar uit dat hij volgend jaar in de Formule 2 zal racen."

Betrokkenheid

Marko geeft ook aan dat Goethe niet helemaal afhankelijk is van Red Bull. Hij heeft een heldere boodschap voor de 19-jarige coureur: "De mate waarin we betrokken zijn, is ook nog een onderwerp van discussie. Je moet hem uitleggen dat je de top niet kunt bereiken zonder hard te werken, hoeveel talent je ook hebt. Slechts een klein deel van de financiering komt van ons. Hij heeft geluk dat hij andere sponsoren heeft. Zoals ik al zei, hij moet hard werken aan zijn houding en de zaakjes serieus nemen."