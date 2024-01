Red Bull-talent droomt van zitje naast Verstappen

Het team van Red Bull Racing staat bekend om hun hoog aangeschreven talentenploeg. Veel jonge coureurs krijgen de kans, maar als ze niet presteren worden ze al snel de deur gewezen. Oliver Goethe is ook onderdeel van de opleidingsploeg en hij droomt ervan om de teamgenoot van Max Verstappen te worden.

Goethe is sinds eind 2023 onderdeel van het Red Bull Junior Team. De in Londen geboren Deens-Duitse coureur reed in de afgelopen seizoenen in de Formule 3. Hij maakte daar genoeg indruk om te worden opgepikt door het Red Bull Junior Team. Ook in 2024 zal hij in de Formule 3 gaan rijden, Red Bull heeft hem gestald bij het team van Campos Racing. Men is benieuwd wat hij kan en Goethe droomt groot.

Vanzelfsprekend droomt de talentvolle coureur van een stap naar de Formule 1. Of hij dit doel ooit gaat bereiken, hangt volledig van hem af. In gesprek met het persbureau DPA spreekt Goethe zijn waardering voor zijn landgenoot Sebastian Vettel uit: "Ik vond Vettel altijd goed, hij was ook een junior van Red Bull. Hij had humor en een goede houding. Ik zou het fantastisch vinden om in zijn voetsporen te treden. Maar ik kijk ook op naar Max Verstappen, hij domineert de Formule 1. Het zou geweldig zijn als ik op een dag zijn teamgenoot mag worden."