Marko geeft zoektocht naar nieuwe Verstappen op

Het team van Red Bull Racing heeft met Max Verstappen één van de beste coureurs van het moment onder contract staan. De drievoudig wereldkampioen schittert en hij bezorgt veel mensen kippenvel. Helmut Marko denkt niet dat hij ooit een nieuwe Verstappen kan vinden.

Eén jaar voor zijn debuut in de Formule 1 werd de piepjonge Verstappen opgepikt door het opleidingsteam van Red Bull. Hij werd intensief begeleid en hij groeide uit tot een superster. Verstappen is het grote voorbeeld voor de leden van het Red Bull Junior Team. Hij is zeker niet de enige coureur die via het Red Bull Junior Team de stap naar de Formule 1 heeft gezet, ook onder meer Carlos Sainz en Pierre Gasly zijn afkomstig uit de talentenstal.

Goethe

Red Bull heeft recent de jonge Oliver Goethe aan het opleidingsteam toegevoegd en teamadviseur Helmut Marko verwacht veel van hem. De Oostenrijkse adviseur is positief in gesprek met zijn landgenoten van OE24: "Het is zeker een goede jongen, hij is een Duitser die in Londen en Monte Carlo woont. Hij was snel tijdens de testdagen en volgend jaar zal hij zich moeten bewijzen in de Formule 3."

Nieuwe Verstappen

Marko ziet in Goethe in ieder geval niet de nieuwe Max Verstappen. De Oostenrijker is daar heel eerlijk over en hij stelt zelfs dat het alleen maar tegen kan gaan vallen in de toekomst: "Misschien heeft Oliver een beetje dezelfde brutaliteit als Max, maar ik heb de zoektocht naar een nieuwe Verstappen al opgegeven. Die bestaat namelijk gewoon niet, ik zal blij zijn als we een toekomstige racewinnaar weten te vinden."