Marko bagatelliseert vertrek Red Bull-kopstukken: "Natuurlijke ontwikkeling"

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft het vertrek van meerdere Red Bull-kopstukken gebagatelliseerd. De 81-jarige Oostenrijker stelt dat het "een natuurlijke ontwikkeling" is dat mensen weggeplukt worden bij een team dat de afgelopen jaren het beste heeft gepresteerd.

Red Bull Racing heeft de afgelopen maanden te horen gekregen dat veel kopstukken het succesvolle team zullen gaan verlaten. Zo maakten topontwerper Adrian Newey, sportief directeur Jonathan Wheatley en hoofdstrateeg Will Courtenay bekend dat ze zullen gaan vertrekken bij het team uit Milton Keynes. Newey zit momenteel al in gardening leave en zal per 1 maart 2025 aan de slag gaan als Managing Technical Partner bij het team van Aston Martin, Wheatley zal na dit seizoen gaan vertrekken bij Red Bull en gaat aan de slag als teambaas bij het team van Audi, en Courtenay blijft tot en met 2026 verbonden aan de Oostenrijkse renstal en zal per 2027 aan de slag gaan als sportief directeur bij het team van McLaren.

Vorig jaar vertrok ook Chief Engineering Officer Rob Marshall al bij Red Bull om bij McLaren aan de slag te gaan. Eerst als technisch directeur van Engineering en Design, maar kort daarna werd hij benoemd tot hoofdontwerper.

Jos Verstappen gaf al aan dat hij zich zorgen maakt over de situatie bij de werkgever van zijn zoon. Tijdens de East Belgian Rally reageerde vorige week bij Motorsport.com op de aankondiging van het vertrek van Courtenay: "Dit is waar ik voor waarschuwde. Het team zegt vervolgens: 'Het maakt niet uit, we hebben een ander die we op deze functie kunnen zetten.' Maar het zijn te veel mensen die besluiten om te vertrekken", stelde Verstappen senior.

Marko verklaart vertrekken

Red Bull-adviseur Helmut Marko lijkt hier heel anders naar te kijken dan Jos Verstappen. Als hij van het Duitse blad Formel1.de de vraag krijgt of de machtsstrijd tussen hem en Red Bull-teambaas Christian Horner de reden is voor het vertrek van de vele kopstukken, geeft hij aan dat het 'normaal' is dat er kopstukken vertrekken bij het team uit Milton Keynes.

"Nou, ik zou zeggen dat het een natuurlijke ontwikkeling is, als je zo succesvol bent geweest als wij, dat er mensen worden weggekaapt", verklaart Marko, die ook naar een andere oorzaak wijst. "[Will Courtenay, red.] had een aanbod dat aanzienlijk aantrekkelijker was in termen van positie en op financieel gebied, en dat was het geval voor de meeste van de genoemde personen", besluit de 81-jarige uit Graz.