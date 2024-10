Leclerc optimistisch over titelkansen Ferrari in 2025

Het team van Ferrari is na een vormdip weer helemaal terug in de strijd om overwinningen en pole positions. Charles Leclerc ziet de toekomstig van de Italianen dan ook rooskleurig in en denkt dat ze volgend jaar kunnen gaan strijden om de titel.

Het Formule 1-seizoen van Ferrari is er één met pieken en dalen tot dusver. het Italiaanse team begon goed met negen podiumfinishes en twee overwinningen in de eerste acht races van 2024, maar zakte daarna steeds verder weg. De Scuderia introduceerde namelijk een nieuwe vloer in Barcelona. Deze moest het team twee tienden opleveren, maar zadelde Ferrari juist op met stuiterproblemen in de hoge snelheid bochten. De Scuderia had namelijk een probleem: er zat een afwijking tussen de cijfers uit de windtunnel en de prestaties op het circuit. Daardoor moest Ferrari de tijd nemen om tot de juiste oplossing te komen voor de stuiterproblemen, en die kwamen in Zandvoort en Monza.

Vanaf dat moment strijdt Ferrari niet alleen wekelijks mee om de pole positions, podiumplaatsen en overwinningen, maar is er ook nog altijd een theoretische kans op de constructeurstitel in 2024. Deze lijkt echter naar het team van McLaren te gaan, dat een voorsprong van 41 punten op Red Bull en 75 op Ferrari heeft. Daarom lijkt een titel voor Ferrari in 2025 realistischer.

Maar is het wel realistisch dat het Italiaanse team in 2025 voor de constructeurstitel kan gaan? "Ja, dat is het zeker", vertelt Ferrari-rijder Charles Leclerc tegenover The Race. "Dat wordt de headline! Het is duidelijk een constant, evoluerend proces en het is altijd het doel om beter te worden. Ik zou zeggen dat 2025 goed wordt, 2026 beter wordt en 2027 nóg beter wordt met optimalisatie. Maar het is allemaal relatief. Er is niet één team dat jaarlijks slechter wordt. Het gaat erom hoeveel vooruitgang de anderen hebben geboekt. Maar van onze kant twijfel ik er niet aan dat we volgend jaar een stap zetten en het jaar daarna nog één."