Sainz stelt laatste doel als Ferrari-rijder: "Staat bovenaan mijn lijstje"

Carlos Sainz zal na dit seizoen de overstap gaan maken van Ferrari naar het team van Williams. Maar voordat dat zover is, heeft de Spanjaard nog één doel voor zichzelf gesteld: op de hoogste trede van het podium staan in een Ferrari-overall.

De inmiddels 30-jarige Carlos Sainz maakte in 2021 de overstap van McLaren naar Ferrari. Bij het Italiaanse team heeft de Madrileen verschillende mijlpalen bereikt. Zo pakte hij in een Ferrari-bolide zijn eerste pole position en eerste overwinning tijdens de Grand Prix van Engeland in 2022, en was hij in 2023 de enige niet-Red Bull-rijder die een overwinning wist te behalen. In totaal staat de teller van de Spanjaard bij de Scuderia nu op: vijf pole positions, 21 podiumfinishes, drie snelste rondes en drie Grand Prix-overwinningen.

Zijn laatste overwinning is alweer zestien races geleden, toen hij op dominante wijze de Grand Prix van Australië op zijn naam schreef in maart van dit jaar. En dat zou zomaar zijn laatste overwinning in de Formule 1 in een Ferrari-auto geweest kunnen zijn. De Spanjaard zal de Scuderia aan het einde van het seizoen namelijk noodgedwongen gaan verlaten. Ferrari trok zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton aan als versterking voor het team, en dit ging ten koste van Sainz. Hij heeft echter wel een zitje gevonden voor 2025 bij het team van Williams, waar hij de teamgenoot van Alexander Albon zal gaan worden.

Maar voordat dat zover is, heeft Sainz nog één groot doel: hij wil voor het einde van 2024 nog een race winnen in de SF-24. "Het staat natuurlijk bovenaan mijn lijstje om te proberen om minstens één keer te winnen met Ferrari voordat ik vertrek", vertelt de Madrileen tegenover F1.com. "Het zit in mijn hoofd, niet omdat ik aan het einde dit jaar bij Ferrari vertrek, maar omdat ik altijd probeer om elke race te winnen, waar ik ook naartoe ga. Laten we eens kijken [of het gaat lukken, red.]. Tegelijkertijd is er nog een derde van het seizoen over. Dat is eigenlijk best veel als je erover nadenkt. Er zijn nog drie sprintraces, en er is nog een groot deel van het seizoen te gaan, dus laten we het race voor race bekijken."