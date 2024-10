Steiner ziet Horner steeds kwetsbaarder worden

Red Bull Racing is niet meer oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkers zijn ingehaald door de concurrentie, en ze moeten nu gaan toeslaan. Bij Red Bull zijn ze hoopvol, en alle ogen zijn gericht op teambaas Christian Horner. Günther Steiner denkt dat Horner steeds kwetsbaarder kan worden.

Red Bull is ingehaald door het team van McLaren. De Britse renstal voert nu het constructeurskampioenschap aan, en ze azen op meer. In Austin wil Red Bull een groot updatepakket gaan introduceren om terug te slaan. Teamadviseur Helmut Marko is hoopvol, maar teambaas Christian Horner probeert de verwachtingen te temperen. Alle ogen zijn gericht op Horner, want hij is bezig met een jaar waarin hij zwaar onder druk staat.

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner denkt dat Horner nu moet gaan laten zien wat hij waard is. Horner staat al het hele jaar onder druk, en dat ziet Steiner ook. De Italiaan legt zijn stevige mening uit in de podcast Vankah Hours: "Wanneer je aan het winnen bent, is alles wat je doet helemaal in orde. Maar wanneer je stopt met winnen, word je kwetsbaar. Je draagt een kogelvrij vest en die wordt steeds dunner en dunner. Als er op een gegeven moment meer kogels op je worden afgevuurd, dan wordt het heel erg lastig om jezelf te blijven verdedigen."