Wolff legt Verstappen-interesse uit: "Dat werd al snel duidelijk"

Het team van Mercedes laat volgend jaar Andrea Kimi Antonelli debuteren in de Formule 1. Het is geen geheim dat Mercedes achter Max Verstappen aanzat, maar teambaas Toto Wolff stelt dat het hem al zeer snel duidelijk werd dat deze transfer niet nodig was.

Nadat Lewis Hamilton begin dit jaar aankondigde in 2025 over te stappen naar Ferrari, moest Mercedes op zoek naar een opvolger. Teambaas Wolff flirtte meerdere keren met Max Verstappen, en hij wachtte zeer lang met het nemen van een beslissing. Pas in Italië kwam Mercedes met een officieel bericht naar buiten. Ze hebben gekozen voor het piepjonge toptalent Antonelli.

Snel duidelijkheid

Mercedes-teambaas Wolff maakt er ook nu geen geheim van dat Verstappen zijn droom kandidaat was. De Oostenrijker probeert dat nu in een ander daglicht te plaatsen in een interview met Autosprint: "Natuurlijk waren we geïnteresseerd in Verstappen, maar het was eigenlijk meteen duidelijk dat hij naar alle waarschijnlijkheid niet zo overstappen naar Mercedes. Kimi is daar de beste keuze voor Mercedes."

2007

Wolff is zeer benieuwd naar het aanstaande debuut van Antonelli. De Oostenrijker wil geen vergelijking maken met Verstappen. Hij denkt eerder aan een vergelijking met het debuut van Lewis Hamilton in 2007: "Ik denk dat het project dat mij meer geïnspireerd heeft, het project is dat overeenkomt met de loopbaan van Lewis. Zijn groei in de opstapklassen en zijn impact in de Formule 1, op een moment waarop je veel meer kon testen dan dat Kimi nu heeft kunnen doen. Ron Dennis zei dat Lewis rustig aan moest doen om te wennen, ook omdat Alonso bij McLaren reed. Dat is echter nooit gebeurd, Lewis was meteen competitief en dat was een succes."