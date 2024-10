"Marko verklapt komst van speciale rookie sprint"

Red Bull heeft ervoor gekozen om Liam Lawson het seizoen bij VCARB af te laten maken. Ze willen zich iets meer gaan focussen op de jonge coureurs. Helmut Marko praat zijn mond voorbij en verklapt dat er na de seizoensfinale in Abu Dhabi een rookie sprint zal gaan plaatsvinden.

Al maanden wordt er gespeculeerd over een nieuw format om rookies een kans te geven. De Formule 1 kwam met een plan van een extra sprintrace na afloop van de seizoensfinale in Abu Dhabi. Volgens de geruchten zouden alle tien de teams dan één jongeling mogen inzetten bij een speciale sprintrace. Hierdoor krijgen jonge coureurs een kans om te laten zien wat ze kunnen in een Formule 1-wagen.

Lawson

Red Bull-adviseur Helmut Marko is nu vooral benieuwd naar wat Lawson kan bij VCARB. In zijn column voor Speedweek wijst Marko eerst naar Lawson: "Liam Lawson kan nu meedoen aan de laatste zes races van het wereldkampioenschap voor Visa Cash App RB. We zullen evalueren hoe hij zich verhoudt tot Tsunoda, en dan zullen we zien wat er daarna gaat gebeuren. Hij moet een prestatie leveren die Formule 1 waardig is, zoals hij al eerder deed bij zijn invalbeurt."

Rookie sprint

Marko verwacht ook veel van andere rookies. De Oostenrijker verklapt wie er in actie gaan komen bij de rookiesprint, al is dan plan nog niet officieel gepresenteerd. Marko verklapt dus dat dit plan is goedgekeurd door de teams: "We hebben nog andere sterke junioren in de opleidingsploeg, zoals Ayumu Iwasa en Isack Hadjar. We gaan ze inzetten in de rookie sprint, die wordt verreden op de testdag na de seizoensfinale in Abu Dhabi. Dan zullen we zien wat er verder gaat gebeuren."