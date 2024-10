Strateeg ziet invloed Verstappen: "Fenomenale inhaler"

Max Verstappen speelt een belangrijke rol bij de successen van Red Bull Racing. De Nederlander moet zijn team vaak bij de hand nemen, en daarmee maakt hij veel indruk. Voormalig strateeg Ruth Buscombe denkt dat het team rekening houdt met Verstappens talenten bij het bepalen van een strategie.

Buscombe is vandaag de dag analist voor F1 TV. In de voorgaande jaren was ze onder meer werkzaam bij het team van Sauber. De Zwitserse renstal nam het in de afgelopen jaren niet direct op tegen Verstappen, aangezien ze zeker geen topteam zijn. Toch probeerden ze altijd het beste uit de strategie te halen. Buscombe stelt dat er wordt gekeken naar de kwaliteiten van een coureur.

In de podcast 'Drive to Wynn' stelt ze dat Valtteri Bottas goed is in het managen van banden en dat Guanyu Zhou een 'beest' is op de softs. Over Verstappen is ze heel erg duidelijk: "Kijk naar Max. Ik ga er helemaal vanuit dat elke strateeg voor hem een andere moeilijkheidsgraad inbouwt als het gaat om inhalen. Hij is nu eenmaal een fenomenale inhaler. Het zijn dat soort zaken op basis waarvan je een plannetje kan uitstippelen, waarbij je ook probeert te voorkomen dat jouw coureurs in een situatie terechtkomen waarin ze zich niet prettig voelen of waarin ze minder sterk zijn dan de coureurs waar ze tegen racen."