Wat zijn de opties voor VCARB en Sauber voor 2025?

De grid voor 2025 is bijna rond. Slechts twee Formule 1-teams hebben nog een stoeltje vrij, en het lijkt er niet op dat er heel snel een knoop zal worden doorgehakt. Visa Cash App RB en Sauber moeten nog een beslissing nemen, maar wat zijn de opties voor de renstallen?

VCARB en Sauber hebben voor 2025 allebei al één coureur vastgelegd. Yuki Tsunoda kreeg eerder dit jaar contractverlenging bij VCARB en Sauber heeft met het oog op de transitie naar het fabrieksteam van Audi Nico Hülkenberg vastgelegd. Beide coureurs weten nog niet wie hun teamgenoot zal zijn, maar er gaan wel veel namen rond. Er moeten namelijk nog wel wat knopen worden doorgehakt.

VCARB

De kans is groot dat VCARB voor volgend jaar kiest voor hun Red Bull-talent Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander fungeerde dit jaar als reservecoureur van de Red Bull-teams, maar vorige week werd bekend dat Lawson het seizoen bij VCARB mag afmaken. Hij mag de teleurstellende Daniel Ricciardo vervangen, maar dat betekent niet dat hij al zekerheid heeft voor 2025. Lawson heeft namelijk bevestigd dat hij vooralsnog geen duidelijkheid heeft voor het komende jaar. Hij moet in de laatste zes races gaan presteren, want anders kan het team zomaar een andere keuze gaan maken. Met Isack Hadjar en Ayumu Iwasa heeft Red Bull nog twee talenten onder contract staan die dit jaar al vrije trainingen hebben gereden.

Sauber

Bij het team van Sauber is er nog geen grote topfavoriet aan te wijzen voor het tweede stoeltje. Sauber wordt in 2026 het fabrieksteam van Audi en de Duitse autofabrikant beslist mee over de line-up. Er worden momenteel drie namen genoemd: Valtteri Bottas, Gabriel Bortoleto en Franco Colapinto. Bottas lijkt de grootste kanshebber te zijn, de Fin rijdt momenteel ook voor Sauber en hij heeft veel ervaring.

In de afgelopen weken werd Bottas in meerdere media genoemd als de favoriet voor het stoeltje. Maar dat betekent niet dat Bortoleto en Colapinto kansloos zijn. Beide coureurs zijn jong en barsten van het talent, maar ze staan ook onder contract bij andere teams. Bortoleto rijdt in de Formule 2 en maakt onderdeel uit van de opleidingsploeg van McLaren, en Colapinto rijdt momenteel als invaller bij Williams. Beide coureurs krijgen echter steun van hun huidige werkgever. Williams-teambaas James Vowles gaf al aan dat hij Colapinto aan het Sauber-zitje wil helpen, terwijl McLaren-teambaas Andrea Stella graag Bortoleto wil uitlenen aan Sauber. In de komende weken zal er duidelijkheid komen, maar vooralsnog is het een spannende strijd.