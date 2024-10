Steiner ziet Norris als titelfavoriet: "McLaren was buitenaards goed"

Het team van McLaren gaat dit seizoen voor goud. Ze voeren het constructeurskampioenschap aan, en Lando Norris probeert Max Verstappen in te halen in het wereldkampioenschap. Günther Steiner is onder de indruk van McLaren en hij stelt dat ze buitenaards goed zijn.

McLaren is bezig met een ijzersterk seizoen. Ze zijn momenteel het snelste team en ze wonnen na de zomerstop al in Zandvoort, Bakoe en Singapore. In de straten van Singapore was Lando Norris oppermachtig en reed hij met speels gemak weg bij Max Verstappen. De Nederlander voert het wereldkampioenschap nog wel aan, maar Norris staat nog slechts 52 WK-punten achter hem.

Buitenaards

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner is onder de indruk van de prestaties van McLaren. Hij denkt zelfs dat Norris een grote kans maakt op de wereldtitel. In de podcast Vankah Hours bespreekt hij de prestaties van McLaren in Singapore: "Het was echt bijzonder, zo goed was McLaren daar. Echt buitenaards goed. Norris kreeg het niet voor elkaar om op zijn gemak rond te rijden, maar tegelijkertijd hoefde hij ook niet tot het uiterste te gaan. Er had echt wel meer ik gezeten, want toen ze hem vroegen om zijn voorsprong te vergroten, gebeurde dat binnen een paar rondjes. Dat ging zo makkelijk, maar dat toont ook wel aan hoe goed die auto was."

Titelfavoriet

Steiner begint dan ook steeds meer en meer te geloven in de wereldtitel van Norris. Hij denkt dat de Brit Verstappen kan gaan inhalen: "Ik durf te wedden dat het Lando ook nog gaat lukken. Wat we daar in Singapore zagen was gewoon zo ontzettend goed, behalve dan die paar keer dat hij de muur raakte. Maar die race was gewoon zo goed dat ik er echt in geloof."