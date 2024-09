Wolff overwoog Newey naar Mercedes te halen: "Heb erover nagedacht"

Adrian Newey zal volgend jaar aan de slag gaan bij Aston Martin. Het team uit Silverstone was echter niet het enige team dat interesse had in de diensten van de topontwerper. Toto Wolff heeft namelijk onthuld dat hij overwoog om Newey naar mercdes te halen.

Topontwerper Adrian Newey maakte eerder dit jaar wereldkundig dat hij na een periode van twintig jaar Red Bull Racing zal gaan verlaten. Hij zal de overstap gaan maken naar het team van Aston Martin, waar de man uit Stratford-upon-Avon per 1 maart 2025 aan de slag zal gaan. Het team uit Silverstone was echter niet het enige team dat op de handtekening van de Brit aasde. Ook teams als Ferrari en Mercdes werden gezien als mogelijke bestemming voor de 65-jarige Newey.

Toto Wolff onthult nu dat hij overwogen heeft om Newey naar Mercedes te halen. De Oostenrijker heeft zelfs interne gesprekken gevoerd met James Allison, de technisch directeur van Mercedes, over een eventuele overname van de topontwerper.

"Ik heb erover nagedacht en James en ik hebben het besproken", verklaarde de 52-jarige Mercedes-teambaas tegenover de internationale media, toen hem werd gevraagd of Newey ooit een serieuze kandidaat voor de Zilverpijlen was. "We hebben het verder uitgewerkt en zijn tot de conclusie gekomen dat we vertrouwen hebben in de structuur die we nu hebben en dat we die willen voortzetten. Dat gezegd hebbende, we hebben allebei veel respect voor Newey, maar we hebben het uiteindelijk niet gedaan omdat we in ons team geloven."