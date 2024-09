Hadjar volgt Lawson op als reservecoureur van Red Bull-teams

Het team van VCARB maakte op donderdag bekend dat Liam Lawson het seizoen voor hen zal afmaken. De Nieuw-Zeelander vervangt de aan de kant geschoven Daniel Ricciardo. De promotie van Lawson zorgt ervoor dat Red Bull een nieuwe reservecoureur heeft aangewezen.

Lawson fungeerde dit jaar als de reservecoureur voor Red Bull Racing en Visa Cash App RB. Nu hij een zitje bij VCARB heeft gekregen, heeft Red Bull een nieuwe reservecoureur aangewezen. Het gaat om het Franse talent Isack Hadjar, die al jaren deel uitmaakt van de opleidingsploeg van Red Bull. Hadjar heeft al ervaring met de huidige generatie Formule 1-wagens, aangezien hij al meerdere vrije trainingen heeft gereden.

Hadjar is dit jaar actief in de Formule 2 en daar maakt hij nog kans op de titel. Hij wordt gezien als één van de grootste talenten van Red Bull en het is geen geheim dat Helmut Marko fan van hem is. De Oostenrijker laat de naam van Hadjar vaak vallen als hij het over de opleidingsploeg heeft. Hadjar zal zijn Formule 2-diensten nu gaan combineren met de reserverol voor VCARB en Red Bull. Daarnaast is het zeker niet ondenkbaar dat hij later dit seizoen nog één of meerdere vrije trainingen gaat rijden.